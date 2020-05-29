Главная Новости
30 мая • обновлено в 00:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров: из-за чего

1.6т
Читать материал на украинском

Американскую модель и владелицу косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире.

Девушку обвиняют у обмане и сокрытии своего настоящего дохода. Об этом сообщает Forbes.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Известно, что в январе Дженнер продала половину своего бренда Kylie Cosmetics за 600 миллионов долларов и получила приблизительно 340 миллионов долларов после уплаты налога с продаж.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

По расчетам экспертов Forbes, личное состояние 22-летней Дженнер в настоящий момент составляет чуть менее 900 миллионов долларов. Издание также учитывало, что марка Kylie Cosmetics приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике. На фотографиях звезда позирует в сексуальном коричневом купальнике с эффектными золотыми цепями.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Кайли Дженнер
Место
США
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,9 млн человек, погибли – более 362 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги