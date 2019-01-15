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''Кадр года'': Бузова взбудоражила сеть пошлыми фото

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Скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками вызывающими фото.

Так, снимки с отдыха на Мальдивах она опубликовала в историях Instagram. На одном из них звезда позировала в откровенном бикини, широко расставив ноги.

''Кадр года'': Бузова взбудоражила сеть пошлыми фото

Ольга Бузова

Фото:instagram/buzova86

''Кадр года'': Бузова взбудоражила сеть пошлыми фото

Ольга Бузова

Фото:instagram/buzova86

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Также Бузова взбудоражила публику еще двумя не менее пикантными фото, где продемонстрировала свою пятую точку.

"Я бы победила в номинации — кадр года", — прокомментировала снимок Ольга.

''Кадр года'': Бузова взбудоражила сеть пошлыми фото
''Кадр года'': Бузова взбудоражила сеть пошлыми фото

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова упала с гамака в погоне за красивым фото. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Персона
Ольга Бузова
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