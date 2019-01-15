''Кадр года'': Бузова взбудоражила сеть пошлыми фото

Скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками вызывающими фото.

Так, снимки с отдыха на Мальдивах она опубликовала в историях Instagram. На одном из них звезда позировала в откровенном бикини, широко расставив ноги.

Ольга Бузова Фото:instagram/buzova86

Ольга Бузова Фото:instagram/buzova86

Также Бузова взбудоражила публику еще двумя не менее пикантными фото, где продемонстрировала свою пятую точку.

"Я бы победила в номинации — кадр года", — прокомментировала снимок Ольга.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная российская певица и телеведущая, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова упала с гамака в погоне за красивым фото. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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