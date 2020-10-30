Jerry Heil побрилась налысо и показалась фанатам

Молодая украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) опубликовала видеоролик, на котором позирует с наголо побритой головой.

"Многим же было интересно", – написала исполнительница под видео. Публикация появилась в ленте Jerry Heil на ее странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, на кадрах видно яркий макияж певицы – густо нарисованные брови и накрашенные губы.

Фанаты Jerry Heil разделились на несколько лагерей. Одним очень понравились такие радикальные изменения внешности артистки. Другие предположили, что это макияж к Хэллоуину, а лысина – часть карнавального образа.

"Это, типа, для Хэллоуина такой парик лысый? Ахах, но вас опередила уже одна блогерша", – написала одна из фанаток.

"Ой, класс, одна из моих мечт", – написала другая.

"Проспорила себе, сдержала слово. Сильная", – прокомментировала еще одна фанатка.

"Боже, аж в сердце екнуло из-за той интонации, надеюсь, это не касается ничего плохого... Скажите, что это просто парик или перфоманс, пожалуйста", – выразила надежду подписчица.

Напомним, ранее Шемаева заключила пари. За несколько недель, она должна была похудеть на 3 килограмма. Если ей не удастся это сделать, то девушка обязана была побрить голову.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Jerry Heil решила подать в суд на малоизвестного исполнителя FAYNYY (Сергей Москалец), который выпустил песню "Не Яна", где в припеве признается, что хочет "тр*хнуть Джерри Хейл".