"Извиняться я не буду!" Гуф отличился хамской выходкой после скандала с живодерством

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов), который во время прогулки со своей овчаркой Гучи натравил ее на гулявшего по улице без хозяина золотистого ретривера, снова оскандалился. Так, он заявил, что не перед кем не извинялся, а также негативно высказался о своей бывшей жене Айзе.

Скандальный артист рассказал об этом в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram.

"Извиняться я не буду. Извинился я перед... Да не перед кем не извинился. Извиняюсь я за то, что пьяный был в это время. Не должен был пьяным выходить с собакой. Если я выхожу в прямой эфир, значит со мной что-то не так. Наверное, со мной действительно что-то не так. Айза тоже за*бала. Иди сама лечись", - сказал рэпер.

Осторожно! На видео звучит ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за высказывания рэпера Гуфа о предпочтениях в плане выбора женщин. Он позволил себе расистское заявление, обозвав грузинок и чеченок "хачухами" в интервью Ксении Собчак.

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