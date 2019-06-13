Известный в России ведущий впал в кому: что случилось

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве.

Как сообщил Telegram-канал Baza, по предварительным данным, он выпил много алкоголя вместе с другом. Уточняется, что в настоящее время Рольник находится в критическом состоянии. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Михаил Рольник Скрин с видео

Рольник несколько часов лежал без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы, после чего его забрали врачи скорой помощи. В крови было обнаружено 4,2 промилле алкоголя.

Он работал на телеканале MTV Россия в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Вел такие программы, как "Shit-парад" и "12 злобных зрителей".

Предлагаем посмотреть несколько видеороликов с еще молодым Рольником на MTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

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