Известный российский ведущий сильно похудел после болезни: фото до и после

37-летний российский ведущий Борис Корчевников сильно похудел после болезни. Так, артист признался, что набрал лишний вес из-за длительного курса лечения.

Об этом Корчевников заявил во время съемок одного из выпусков программы "Судьба человека".

"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", — рассказал Борис.

Позже в сети появилось фото сильно похудевшего ведущего.

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