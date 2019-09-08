Известный российский ведущий сильно похудел после болезни: фото до и после

37-летний российский ведущий Борис Корчевников сильно похудел после болезни. Так, артист признался, что набрал лишний вес из-за длительного курса лечения.
Об этом Корчевников заявил во время съемок одного из выпусков программы "Судьба человека".
"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой", — рассказал Борис.
Радость встречи с Владыкой Александром Казахстанским. Последний раз встречались в Алма-Ате. В следующий, надеюсь, вскоре увидимся там же, на открытии филиала Спаса @spastv_official Спасибо за благословения и нужные слова! #Repost @mitropolitaleksandr (@get_repost) ・・・ В Представительстве Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан на Патриаршем подворье при храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии состоялась встреча с Борисом Вячеславовичем Корчевниковым – генеральным директором и генеральным продюсером ООО "Спас ТВ", членом Академии российского телевидения, известным журналистом и ведущим телеканала "Россия-1". ⠀ ⠀ 📌Основной темой общения стало обсуждение вопросов открытия в Казахстане представительства общественного православного телеканала "Спас" (ООО "Спас ТВ"), которое планируется осуществить в текущем году во исполнение благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. ⠀ ⠀ Были определены планы сотрудничества между Митрополичьим округом и телеканалом "Спас" на ближайший период.
Позже в сети появилось фото сильно похудевшего ведущего.
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