"Чтобы смешить людей — надо платить": известный комик рассказал о темной стороне КВН

Популярный российский комик Нурлан Сабуров высказался о поборах в КВН. В частности, отметил, что участникам приходится тратить собственные деньги, чтобы самим смешить людей, хотя должно быть наоборот.

Кроме того, Сабуров назвал нынешний КВН — "беззубым". Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю.

Нурлан Сабуров

"Ну представь, чтобы просто рассмешить людей — тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег. Тебе говорят: "Форма не очень". Отвчаю: "Я смешить людей хочу". А мне: "У вас форма одинаковая должна быть", — привел пример Сабуров.

Нурлан Сабуров и Юрий Дудь Скриншот из видео

Он отметил, что КВН давно стал "беззубым", а также заявил, что комики должны получать деньги за выступления, а не сами платить за участие.

"Потом жюри оценки ставит. Непонятные зачастую люди. После все эти деньги понятно кому уходят, и ты думаешь: "А я тут зачем тогда?" Тратишь деньги, чтобы рассмешить людей. Как по мне, это — странно", — добавил комик.

Руководитель "КВН", телеведущий Александр Масляков ответил Сабурову и заявил, что даже не знает такого комика.

"Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать", — отметил Масляков.

Постоянный член жюри КВН и режиссер Юлий Гусман заявил, что за 52 года участия в клубе никогда не сталкивался с поборами.

"Я, честно говоря, сам играл в КВН и сейчас неразрывно связан с ним. Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, есть взносы да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично я с этим не сталкивался", — заявил он.

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