Известный DJ покончила жизнь самоубийством после расставания с парнем: жуткие подробности

Популярный британский диджей, 38-летняя Люси Стоун, игравшая в известном клубе Ministry of Sound в Лондоне, покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с 14-го этажа.

Как стало известно The Sun, трагедия произошла 4 сентября, через день после того, как она рассталась со своим бойфрендом Джей Джеем.

Люси Стоун Instagram @djlucystone

Кроме того, после разрыва с возлюбленным Стоун предупредила своего начальника, что возьмет больничный на неделю.

Известно, что за несколько часов до происшествия Люси отправила сообщение своим близким в WhatsApp, в котором сообщила, что борется с суицидальными мыслями. Впрочем, попытки семьи связаться с женщиной не увенчались успехом.

Люси Стоун Instagram @djlucystone

Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила Люси с множественными травмами. Диджей была опознана по татуировкам.

Люси Стоун Instagram @djlucystone

По словам подруги Стоун Кэти, когда она в последний раз ее видела, женщина выглядела измотанной, но счастливой.

"Карьера Люси была невероятной. Она была на вершине своей игры, работая на лучшие клубы и промоутеров. Но музыкальная индустрия, в которой мы с Люси работали, может быть тяжелой и приводить к одиночеству", – рассказала Кэти.

Люси Стоун Instagram @djlucystone

"Полиция пришла ко мне поздно вечером, чтобы сказать, что Люси умерла от самоубийства", – добавила подруга.

Люси Стоун Instagram @djlucystone

Люси Стоун Instagram @djlucystone

Люси Стоун Instagram @djlucystone

Люси Стоун Instagram @djlucystone

Люси Стоун Instagram @djlucystone

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