Известная в России актриса рассказала, как одолела рак

Популярная российская актриса Александра Яковлева рассказала о том, как преодолела онкологическое заболевание. В общей сложности звезда провела в клиниках полтора года и перенесла длительный курс химиотерапии.

В эфире шоу "Судьба человека" Яковлева рассказала, что узнала о болезни совершенно случайно: стала жаловаться на самочувствие и по настоянию друзей обратилась к врачам.

Александра Яковлева Мир новостей

"Врачи, конечно, были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла", — рассказала звезда.

Александра Яковлева и Борис Корчевников на шоу "Судьба человека" Скриншот из видео

Несмотря на то, что лечение было сложным и в физическом, и в моральном плане, Яковлева специально не рассказывала ничего детям.

"Сообщили посторонние люди. Я этого не хотела, сделали в обход меня. Когда дочь примчалась в больницу, я была в ужасном состоянии, даже поговорить с ней не смогла. Я намеренно не хотела им рассказывать, не желала их беспокоить. У детей свои жизни, причем довольно сложные. Не хотела, чтобы они жили моей болезнью. Тем более, верила в исцеление", — подчеркнула артистка.

Александра Яковлева на шоу "Судьба человека" Скриншот из видео

"Тогда мне сказали, что если после 20 облучений опухоль продолжит расти, то мне останется всего несколько месяцев. МРТ назначили на 17 мая, и я молилась, чтобы все было хорошо. Помню, когда выяснилось, что опухоль стабилизировалась, перестала расти, я увидела глаза счастливых врачей", — рассказала артистка.

Сейчас Яковлева продолжает регулярно проходить обследование, ее самочувствие нормализовалась.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 50-летний российский актер и режиссер Филипп Янковский ошарашил поклонников своим худым и изможденным видом. В 2014 году стало известно, что у него развилась фолликулярная лимфома — онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения. Актер прошел курс химиотерапии, ездил лечиться в Израиль.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!