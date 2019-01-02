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Известная украинская телеведущая снова выходит замуж: фото

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Эксперт и телеведущая канала "1+1" Леся Матвеева снова собралась замуж. Ее избранником стал ресторатор Валерий Созановский.

О помолвке звезда сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Известная украинская телеведущая снова выходит замуж: фото

Леся Матвеева и Валерий Созановский

Фото: facebook.com/lesya.par

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Известная украинская телеведущая снова выходит замуж: фото

"Да", — лаконично подписала фотографию Леся.

Известная украинская телеведущая снова выходит замуж: фото

Леся Матвеева и Валерий Созановский

Фото: facebook.com/lesya.par

Отметим, что для телеведущей этот брак будет вторым. В 2006 году Матвеева вышла замуж за бизнесмена и политика Льва Парцхаладзе, от которого родила двоих детей — сына Егора и дочь Ангелину.

Как сообщал OBOZREVATEL, покинувшая Украину популярная певица Мика Ньютон вышла замуж за владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.

Персона
Леся Матвеева
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