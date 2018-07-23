Известная спортсменка станет участницей популярного в Украине шоу

Известная украинская спортсменка станет участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами". Анита Луценко приняла вызов от боксера Дениса Беринчика.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео, в котором занимается спортом и танцует на фоне карпатских склонов. Кроме того, Анита передала #танцысозвездамиchallenge юмористу и тренеру "Лиги смеха" Игорю Ласточкину.

В рамках нового сезона проекта звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу. На паркет уже согласились выйти Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и Денис Беринчик.

Примет ли участие Игорь Ласточкин станет известно совсем скоро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анита Луценко поделилась диетическим рецептом сырников.