Известная спортсменка станет участницей популярного в Украине шоу

Известная украинская спортсменка станет участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами". Анита Луценко приняла вызов от боксера Дениса Беринчика.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео, в котором занимается спортом и танцует на фоне карпатских склонов. Кроме того, Анита передала #танцысозвездамиchallenge юмористу и тренеру "Лиги смеха" Игорю Ласточкину.
В рамках нового сезона проекта звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу. На паркет уже согласились выйти Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и Денис Беринчик.
Ну вот чтоб я и не приняла вызов? 😅😂😁 Нееее☝🏻 😎 с удовольствием принимаю вызов от @berinchyk 👊🏻 😘 Танцам быть!!!! 🔥🔥🔥 Так что ждите мою внутреннюю, очень глубоко спящую балерину 🤦🏼♀️ в эфире @tanci1plus1 на @1plus1_ua Ииииииии....🌊 Передаю эстафету @lastochkin_igor 😉 Слабо подвигать попой? 🕺🏼💃🏼🕺🏼💃🏼 #танціззіркамиchallenge
Примет ли участие Игорь Ласточкин станет известно совсем скоро.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Анита Луценко поделилась диетическим рецептом сырников.