Известная российская ведущая заболела коронавирусом

Российская ведущая и депутат Оксана Пушкина заболела коронавирусом. По мнению Пушкиной, она заразилась когда доставляла больницам средства индивидуальной защиты.

О болезни она рассказала в своем Telegram-канале.

"Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", — написала она.

Ранее в спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом заразились пять депутатов: Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и Светлана Максимова. Имена еще двух заразившихся неизвестны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом COVID-19 и находится в больнице.

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