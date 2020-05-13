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14 мая • обновлено в 16:38
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Известная российская ведущая заболела коронавирусом

7.1т
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Российская ведущая и депутат Оксана Пушкина заболела коронавирусом. По мнению Пушкиной, она заразилась когда доставляла больницам средства индивидуальной защиты.

О болезни она рассказала в своем Telegram-канале.

Известная российская ведущая заболела коронавирусом
Известная российская ведущая заболела коронавирусом
"Переношу бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею. Поэтому надеюсь уже совсем скоро вернуться в строй — закон о профилактике домашнего насилия сам себя не примет", — написала она.

Ранее в спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом заразились пять депутатов: Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и Светлана Максимова. Имена еще двух заразившихся неизвестны.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусом COVID-19 и находится в больнице.

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
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