Известная российская телеведущая попалась на интиме с одним из "Иванушек": видео

Российская телеведущая Юлия Барановская была замечена за поцелуями с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко (видео смотрите ниже).

Так, пара вместе посетила день рождения известного продюсера Артема Сорокина в московском караоке-клубе "Синематограф". Барановская и Туриченко обнимались, целовались и казались абсолютно счастливыми, сообщает портал Super.ru.

Юлия Барановская и Кирилл Туриченко Фото из Instagram

Юлия Барановская и Кирилл Туриченко Фото: vladtime.ru

Напомним, что Юлия ранее состояла почти 10 лет в гражданском браке с экс-футболистом сборной России Андреем Аршавиным. Он ушел из семьи, когда телеведущая ждала их третьего ребенка. После расставания с Аршавиным Барановская держала личную жизнь в секрете.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин Фото: teleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Барановская рассказала о домашнем насилии со стороны экс-мужа Андрея Аршавина.

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