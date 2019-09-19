Известная российская телеведущая попалась на интиме с одним из "Иванушек": видео

Российская телеведущая Юлия Барановская была замечена за поцелуями с солистом группы "Иванушки International" Кириллом Туриченко (видео смотрите ниже).
Так, пара вместе посетила день рождения известного продюсера Артема Сорокина в московском караоке-клубе "Синематограф". Барановская и Туриченко обнимались, целовались и казались абсолютно счастливыми, сообщает портал Super.ru.
Юлия Барановская и Кирилл Туриченко
Фото из Instagram
Юлия Барановская и Кирилл Туриченко
Фото: vladtime.ru
Напомним, что Юлия ранее состояла почти 10 лет в гражданском браке с экс-футболистом сборной России Андреем Аршавиным. Он ушел из семьи, когда телеведущая ждала их третьего ребенка. После расставания с Аршавиным Барановская держала личную жизнь в секрете.
Юлия Барановская и Андрей Аршавин
Фото: teleprogramma.pro
⚡️Юлю Барановскую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко, солистом группы "Иванушки". Вчера Super стал свидетелями их далеко не дружеского общения на отшумевшем дне рождения известного продюсера Артема Сорокина в столичном караоке-клубе "Синематограф". Пара села за один стол и не отрывалась друг от друга весь вечер — они смеялись и периодически целовались, не прячась ни от кого. ⠀ О близких отношениях 34-летней экс-супруги Андрея Аршавина с 36-летним участником "Иванушек" поговаривали давно. В начале года Барановская была гостем дня рождения певца, а также появлялась в его компании на мероприятиях. ⠀ Как считаете Кирилл и Юля подходят друг другу?💞
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Барановская рассказала о домашнем насилии со стороны экс-мужа Андрея Аршавина.
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