Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото

45-летняя российская актриса Юлия Высоцкая взбудоражила поклонников в сети своей неординарной прической.

Фото трехлетней давности звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка позировала на снимке в черном платье с выбритой головой.

"Время от времени возникает желание все изменить... почему первое, что приходит в голову, причёска... покраситься, постричься, остаться совсем без волос... этой фотографии почти три года. Все таки - это слишком радикально" - написала Высоцкая.

Не все поклонники артистки поняли, что снимок архивный и были шокированы радикальной сменой образа Высоцкой. "Нет не стригите волосы, вам очень хорошо", "Это все таки слишком радикально", "Зато волосы сушить не надо", - писали в сети.

Многим образ Юлии понравился, однако они были удивлены ее смелостью. Некоторые решили, что такие изменения связаны с внутренними изменениями и проблемами артистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе. На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков.

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