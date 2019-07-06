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Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото

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45-летняя российская актриса Юлия Высоцкая взбудоражила поклонников в сети своей неординарной прической.

Фото трехлетней давности звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Артистка позировала на снимке в черном платье с выбритой головой.

"Время от времени возникает желание все изменить... почему первое, что приходит в голову, причёска... покраситься, постричься, остаться совсем без волос... этой фотографии почти три года. Все таки - это слишком радикально" - написала Высоцкая.

Не все поклонники артистки поняли, что снимок архивный и были шокированы радикальной сменой образа Высоцкой. "Нет не стригите волосы, вам очень хорошо", "Это все таки слишком радикально", "Зато волосы сушить не надо", - писали в сети.

Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото
Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото
Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото
Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото
Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото
Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото
Известная российская актриса шокировала сеть архивным фото

Многим образ Юлии понравился, однако они были удивлены ее смелостью. Некоторые решили, что такие изменения связаны с внутренними изменениями и проблемами артистки.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 45-летняя актриса Юлия Высоцкая обвенчалась со своим супругом, 81-летним режиссером Андреем Кончаловским в псковском Троицком соборе. На церемонию были приглашены лишь самые близкие семьи, в том числе брат Кончаловского — режиссер Никита Михалков.

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Персона
Юлия Высоцкая
Место
РоссияМосква
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