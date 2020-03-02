Блогер из Тюмени София Броян, которая стала популярной благодаря юмористическим роликам о своих пышных формах, похудела на 100 кг.

Так, девушка решилась на кардинальное преображение из-за проблем со здоровьем. По словам блогера, ей поначалу было трудно отказаться от вредной пищи. Однако София решила ответственно отнестись к своему самочувствию, взяла себя в руки и составила собственный рацион. Об этом сообщает издание Starhit.

София Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

София Броян до и после Фото: instagram/sofiyabroyan

"Из-за лишнего веса мне просто было некомфортно жить... В какой-то момент у меня отказала поясница, и в один день я просто не смогла встать с кровати. Тогда я решила ответственно отнестить к здоровью. Отказалась от своего наркотика – Coca-Cola. Начала пить больше воды. Прекрасно, что я это осознаю и исправляюсь", – делилась София.

София Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

София Броян до и после Фото: instagram/sofiyabroyan

София Броян до и после Фото: instagram/sofiyabroyan

Также она отметила, что не делала упор на спорт, но с удовольствием занималась ходьбой на беговой дорожке. Кроме того, Броян решила уделить внимание не только лишнему весу, но и своей внешности. Девушка сменила имидж и обратилась за помощью к известному визажисту Гоар Аветисян, которая недавно также похудела на 43 килограмма.

София Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

София Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

София Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

София Броян Фото: instagram/sofiyabroyan

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что российский актер и звезда "Ликвидации" Александр Семчев похудел на 100 килограммов. Позже он признался в проблемах со здоровьем.

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