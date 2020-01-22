Российская пропагандистка Симоньян попала в реанимацию

Российская пропагандистка Кремля, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян, которую недавно раскритиковали в сети за пост о сбитом на Донбассе Boeing 777, попала в реанимацию.

Отмечается, что у женщины проблемы с сердцем. В каком она состоянии – неизвестно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Симоньян госпитализировали в институт имени Н. В. Склифосовского. Журналистку забрали прямо из Кремля — она почувствовала себя плохо во время совещания.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно скандальный режиссер Тигран Кеосаян (муж Симоньян) нагло заявил, что Украина якобы является частью России, а не самостоятельным государством.

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