Исключенная из "Слуги народа" Скороход стала мамой

Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", впервые стала мамой.

У 30-летней Скороход родился мальчик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат VII и VIII созывов, правозащитник Леонид Емец.

Анна Скороход Вголос

"Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина", – написал Емец.

Другие подробности о пополнении в семье Скороход пока не разглашаются.

Комментаторы в Facebook начали поздравлять новоиспеченную маму с рождением первенца.

"Все будет Украина! Мальчику – хорошей судьбы", – написали под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" и глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская впервые стала мамой.

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