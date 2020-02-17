Главная Новости
17 февраля • обновлено в 17:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Исключенная из "Слуги народа" Скороход стала мамой

1.6т
Читать материал на украинском

Народный депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", впервые стала мамой.

У 30-летней Скороход родился мальчик. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат VII и VIII созывов, правозащитник Леонид Емец.

Анна Скороход

Анна Скороход

Вголос

"Анна Скороход родила мальчика! Дети это всегда позитив! Хочу пожелать им здоровья и жить в нормальной стране. И чтобы эта страна была Украина", – написал Емец.

Другие подробности о пополнении в семье Скороход пока не разглашаются.

Новости
"Думала, что прибьют!" Скороход объяснила, почему расплакалась в Раде

Комментаторы в Facebook начали поздравлять новоиспеченную маму с рождением первенца.

"Все будет Украина! Мальчику – хорошей судьбы", – написали под постом.

Исключенная из "Слуги народа" Скороход стала мамой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" и глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская впервые стала мамой.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Ева Романова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги