"Искали с полицией": стало известно о проблемах Лободы в ВИА Гре

Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе раскрыл детали рабочих отношений с певицей Светланой Лободой, из-за которых она покинула группу ВИА Гра.

По словам Меладзе, карьера Лободы в ВИА Гре оказалась настолько короткой из-за характера артистки - она была слишком активной и самостоятельной, сообщает "Дождь".

"Мы гастролировали в то время по юго-восточной Азии. У нас был тур – Таиланд, Вьетнам, Китай, Япония. Ее так перло во время тура, что она могла исчезнуть куда-то на несколько часов, а то и на всю ночь. Мы ее искали,чуть ли не с полицией", - пожаловался продюсер.

Он отметил, что в Лобода обладает очень большой энергетикой и поэтому не является командным игроком.

"В ней было столько энергии, что это было опасно для других участниц коллектива. Мы расстались без конфликта. Она до сих пор поет мои песни на концертах. И вообще, у нас хорошие отношения", - сказал Меладзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики. Поклонников также разозлил пафос, с которым певица представляет себя публике.

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