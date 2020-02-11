Исхудавшая Адель взбудоражила поклонников внешним видом. Фото

Британская певица Адель, которая продолжает стремительно сбрасывать вес, удивила поклонников внешним видом во время нового выхода.

Так, свежим снимком, сделанным на вечеринке после премии "Оскар-2020", поделилась на своей странице в Instagram польская телеведущая Кинга Русин.

Адель Getty

На фотографии Адель позирует в блестящем леопардовом платье Ralph&Russo, которое подчеркнуло тонкую талию звезды. Кроме того, после похудения изменилось и лицо певицы – сейчас поклонники с трудом узнают артистку.

Более того, не сразу узнала Адель даже сама Русин, о чем призналась на своей странице в соцсети:

"Если честно, я не сразу узнала ее, потому что она стала такой худенькой. Мы, смеясь разговаривали, пока она не сказала, как ее зовут".

Снимок вызвал ажиотаж среди поклонников телеведущей. Пользователи также отметили, что певица очень изменилась, а некоторые и вовсе спутали Адель с Натали Портман.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что она намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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