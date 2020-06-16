Ирина Шейк показала лицо без макияжа. Фото
Instagram Ирины Шейк
Российская модель Ирина Шейк, которая в июле 2019 года разошлась с голливудским актером Брэдли Купером, показала лицо без макияжа.
Фото, на котором она позирует на полу в зеленом реглане, звезда опубликовала в Instagram.
Instagram Ирины Шейк
Пользователям соцсети понравилось фото, они назвали модель красавицей.
"Прекрасная", "Красивая Очень очень", "Beauty", – написали они.
Скриншот с Instagram-страницы Ирины Шейк
Скриншот с Instagram-страницы Ирины Шейк
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Instagram Ирины Шейк
Instagram Ирины Шейк
Instagram Ирины Шейк
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ирина Шейк схватили за грудь.
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