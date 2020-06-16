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Ирина Шейк показала лицо без макияжа. Фото

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Ирина Шейк показала лицо без макияжа. Фото

Instagram Ирины Шейк

Российская модель Ирина Шейк, которая в июле 2019 года разошлась с голливудским актером Брэдли Купером, показала лицо без макияжа.

Фото, на котором она позирует на полу в зеленом реглане, звезда опубликовала в Instagram.

Instagram Ирины Шейк

Instagram Ирины Шейк

Пользователям соцсети понравилось фото, они назвали модель красавицей.

"Прекрасная", "Красивая Очень очень", "Beauty", – написали они.

Скриншот с Instagram-страницы Ирины Шейк

Скриншот с Instagram-страницы Ирины Шейк

Скриншот с Instagram-страницы Ирины Шейк

Скриншот с Instagram-страницы Ирины Шейк

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Instagram Ирины Шейк

Instagram Ирины Шейк

Instagram Ирины Шейк

Instagram Ирины Шейк

Instagram Ирины Шейк

Instagram Ирины Шейк

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ирина Шейк схватили за грудь.

Ирина Шейк
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