Ирина Билык, Дарья Трегубова и другие: как украинские звезды общались с фанатами на карантине

Во время карантина из-за коронавируса в Украине были отменены все массовые мероприятия, в том числе концерты и съемки. Многие из звезд были вынуждены также перенести свои туры на неопределенный срок, что, конечно, ударило по их доходам и повлияло на отношения с аудиторией.

Однако многие известные личности во время карантина все же сумели наладить тесный контакт со своими поклонниками. Так, ранее далеко не все артисты были активными пользователями социальных сетей и платформ для общения. Самоизоляция в неком роле изменила эту ситуацию. OBOZREVATEL решил рассказать, как звезды поддерживали связь, и даже взаимодействовали напрямую со своими поклонниками в сети.

Ирина Билык, Никита Вакулюк, Даша Трегубова

Ирина Билык

Знаменитая украинская певица рассказала, что поддержка контакта с аудиторией была для нее крайне важна, так как она очень дорожит любовью и дружбой с фанатами уже много лет.

Ирина Билык Пресс-служба

"Во время карантина для нас было необходимо поддерживать связь, поэтому я записывала видео для своих поклонников на платформе PayphoneX, также проводила прямые эфиры в Instagram. И даже в свой юбилей многие поздравления я принимала в прямом эфире! Скажу честно, такое общение мне было по душе! И я совсем не чувствовала себя обделенной вниманием своих поклонников", – отметила Ирина.

Дарья Трегубова

Актриса и телеведущая Дарья Трегубова, в свою очередь, считает, что ей помогли поддерживать связь с аудиторией прямые эфиры в социальных сетях.

Даша Трегубова Пресс-служба

"На время карантина я трансформировала проект "Даша читает" – сделала карантин эдишн. То есть в прямом эфире дважды в неделю читаю лучшие стихи по заявкам подписчиков под саундтреки из культовых фильмов. Именно так и поддерживаю прямой контакт со своей аудиторией. Ну и архивные фото пришло время выкладывать", – отметила актриса.

Александр Сидоренко, Фоззи из группы ТНМК

Артист рассказал, что они с партнером по группе ТНМК Фаготом (Олег Михайлюта) каждую неделю показывали видео со своих концертов, а также проводили конкурсы и стримы.

Александр "Фоззи" Сидоренко (ТНМК) Пресс-служба

"Все общение с поклонниками сейчас в сетях, так и планы соответствующие – решили по пятницам представлять по одному видео с концерта "Симфо на платформе", устроили неделю "Гупало", несколько конкурсов провели, сделали с десяток тематических стримов – от сказок и сериалов до дискотек онлайн. Пытались все это адресно делать, привязаны к новому контенту, без пустоты", – рассказал музыкант.

Alloise

Украинская RnB-исполнительница Alloise (Алла Московка) отметила, что давно уже научилась тесному контакту с публикой не только через музыку, но и через текстовые посты.

Alloise Пресс-служба

"Я всегда поддерживаю связь через соцсети и интервью. Очень здорово, когда получаешь фидбек от людей, которые тебя понимают, и которых понимаешь ты. Так что сейчас я вижу больше пользы от соцсетей, чем вреда. Также во время карантина провожу вокальные мастер-классы онлайн. Добавляю методы когнитивной терапии, которую изучала по психологии, и энергетические практики – получается очень эффективный дополнительный инструмент", – указала певица и добавила:

" Мне очень нравится такой совершенно новый для меня опыт, ведь когда мы учим, мы также учимся и развиваемся сами. Если мы временно не можем объединиться на концертах, мы можем сделать это в сети, поддерживая и выслушивая друг друга".

Никита Вакулюк

Украинский актер, звезда сериала "Школа" на 1+1 Никита Вакулюк подчеркнул, что всегда поддерживал онлайн-связь со своими поклонниками.

Никита Вакулюк Пресс-служба

"Связь с фанатами я вообще всегда поддерживаю в комментариях в Instagram. Эфиры, сторис, часто пишут в "директ", но у меня нет времени всем ответить. В последнее время для этого пользуюсь приложением PayphoneX. Особо преданные фаны имеют возможность за небольшую сумму приобрести мое личное видеопоздравление и даже созвониться. Таким образом, можем пообщаться индивидуально", – указал артист.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как украинские звезды поздравили своих поклонников с Днем вышиванки, который отмечают в стране ежегодно, в третий четверг мая. Знаменитости поделились яркими фото в национальных нарядах.

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