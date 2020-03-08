Скандальный украинский телеканал "Интер" 8 марта показал в эфире концерт с участием запрещенных в Украине звезд. Более того, мероприятие было посвящено российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.

Концерт вызвал бурю негодования в сети. Программу в эфире "Интера" жестко осудил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), о чем написал на личной странице в Facebook.

"Два мира... Русский концерт на "Интере" с теми, кто поддерживает убийства украинцев и оккупацию территорий. У меня даже слов нет... 8 марта, российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, один воин погиб..." – написал Штефан.

Отметим, "Интер" показал юбилейный концерт Михаила Гуцериева, где участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, группа "Земляне", Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Жасмин и другие. Многим из этих звезд запрещен въезд в Украину, а некоторые открыто поддерживали агрессию России в Украине и аннексию Крыма.

Программа телепередач Сайт канал "Интер"

Пост Штефана в социальной сети поддержали комментаторы, которые также предложили "закрыть канал".

"Это дно! Что-то мерзкое. в особенности концерты. Можно ли как-то их закрыть?" – возмутились пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандальный украинский телеканал "Интер" подготовил специальную программу телепередач ко Дню советской армии 23 февраля. Этот праздник в Украине официально отменен из-за агрессии России.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не отмечает советский праздник "23 февраля" и предупредил об ответственности.

Несмотря на запрет, "Интер" все же показал запланированную программу передач.

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