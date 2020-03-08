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9 марта • обновлено в 01:06
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"Интер" показал концерт с запрещенными в Украине звездами РФ на 8 марта

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Скандальный украинский телеканал "Интер" 8 марта показал в эфире концерт с участием запрещенных в Украине звезд. Более того, мероприятие было посвящено российскому олигарху Михаилу Гуцериеву.

Концерт вызвал бурю негодования в сети. Программу в эфире "Интера" жестко осудил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц), о чем написал на личной странице в Facebook.

"Два мира... Русский концерт на "Интере" с теми, кто поддерживает убийства украинцев и оккупацию территорий. У меня даже слов нет... 8 марта, российские оккупанты обстреляли из ПТРК грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, один воин погиб..." – написал Штефан.

Отметим, "Интер" показал юбилейный концерт Михаила Гуцериева, где участвовали Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Валерия, Дима Билан, Ани Лорак, Стас Михайлов, группа "Земляне", Михаил Шуфутинский, Денис Клявер, Жасмин и другие. Многим из этих звезд запрещен въезд в Украину, а некоторые открыто поддерживали агрессию России в Украине и аннексию Крыма.

Программа телепередач

Программа телепередач

Сайт канал "Интер"

"Интер" показал концерт с запрещенными звездами РФ на 8 марта

Пост Штефана в социальной сети поддержали комментаторы, которые также предложили "закрыть канал".

"Это дно! Что-то мерзкое. в особенности концерты. Можно ли как-то их закрыть?" – возмутились пользователи сети.

"Интер" показал концерт с запрещенными звездами РФ на 8 марта

"Интер" показал концерт с запрещенными звездами РФ на 8 марта

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Автор
Ева Романова
Темы
8 Марта Запрет российских звезд в Украине
Персоны
Филипп Киркоров Михаил Гуцериев Анатолий Штефан
Теги
телеканал Интер запретили въезд
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Буря негодований) 36 коментов под неизвестно кем)))) Негодуюююю
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Иванович Василий
Иванович Василий
Согласен со Штефаном, что нет слов. Проблема лишь в том, что: когда нет слов - и говорить тогда нет смысла. Поэтому согласен со Штефаном - не во всем.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
За 6 лет, прое...ав всё что только можно. Загнав страну в экономическую и долговую яму. Население каждый день убеждают в том, что главная угроза для Украины это советские фильмы и российские звезды.
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