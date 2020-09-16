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Илон Маск появился в новом клипе ТНМК: знаменитые украинцы всполошили сеть

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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Группа ТНМК поразила сеть клипом на новую песню

Популярная украинская группа "Танок на Майдані Конго" (ТНМК) представила новый трек "Контакт". Клип на песню вызвал ажиотаж в сети – пользователи расхвалили новый подход артистов к созданию музыки.

Сингл "Контакт" представляет собой положенный на музыку юмористический научно-фантастический рассказ, где якобы появляется знаменитый предприниматель Илон Маск. О создании видео изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба ТНМК (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

По сюжету клипа, Илон Маск звонит Фаготу и сообщает, что в тот выбран для первого контакта с иностранной цивилизацией – синими женщинами с планеты Венера.

В новом клипе ТМНК показали Илона Маска.

"Песня "Контакт" – это первый трек с нового альбома, который как раз у нас в работе. Когда наступил жесткий карантин, мы решили, что начнем знакомить человечество с новой фазой ТНМК именно с этого трека, ведь мы все хотим вернуть контакт с общественностью, с друзьями, с родственниками", – рассказал участник группы Фоззи (Александр Сидоренко).

"Танок на Майдані Конго" презентовали клип "Контакт".

Второй солист ТНМК Фагот (Олег Михайлюта), в свою очередь отметил, что новая песня стала своеобразным экспериментом в их карьере.

"Мы очень любим экспериментировать – со стилями, с разными направлениями в музыке, с нашими желаниями, и трек "Контакт" показывает, как далеко мы можем окунуться в этих своих экспериментах. Нам было очень интересно экспериментировать с видением саунда и чувством грува молодого саундпродюсера Юрия Медведя. Могу сказать, что это новый "Танок", которого вы до сих пор не слышали", – отметил музыкант.

"Танок на Майдані Конго" презентовали новый клип.
"Танок на Майдані Конго" презентовали клип на песню "Контакт".

Отметим, с момент публикации на YouTube клип "Контакт" собрал около 70 тысяч просмотров.

Новый клип ТНМК удивил поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участник известной украинской хип-хоп группы ТНМК Александр Сидоренко, больше известный как Фоззи, во второй раз стал отцом. У артиста родилась двойня: мальчик и девочка.

Украинашоу-бизнесИлон МаскАлександр "Фоззи" СидоренкоОлег Михайлюта (Фагот)
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