МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"И вам того же": Собчак откровенно призналась в своих страхах

570Читать материал на украинском

Российская телеведущая Ксения Собчак боится и избегает бездельников, интриганов и сплетников.

Об этом она написала на своей странице в Instagram в рубрике "спрашивали", уточнив, что уважает людей, которые горят тем, чем занимаются.

"Очень часто люди свое нежелание что-либо делать называют эвфемизмом "я люблю делегировать людям ответственность". Нет, я тоже за делегирование, и все такое, но только точно знаю – когда сам не контролируешь свое дело, то и дело перестает быть твоим", – отметила она.

Новости
Виторган рассказал, что думает о Собчак после развода

По словам Собчак, собирать отчеты и проверять, как потрудились другие, никогда не принесет настоящего удовольствия, как и просто "что-то возглавлять". Светская львица считает, что, если работа находится исключительно на визитной карточке, то она не является таковой.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

instagram@xenia_sobchak

"Самое прекрасные люди, которых я встречала в своей жизни, всегда были страстно увлечены своим делом. И я нравлюсь себе больше всего тогда, когда в моей жизни есть много интересных проектов, которыми горю. И никогда не поздно начать что-то новое. Самые зловредные сплетники и интриганы рождаются именно из безделья. Поэтому в одних компаниях обсуждают современную политику, искусство, кино, а в других - друг друга. Поэтому людей праздных я боюсь и пытаюсь избегать. Про кино и политику мне интереснее, чем про "кто кому что сказал", и вам желаю того же", – резюмировала она.

Рубрика #спрашивали? "Есть ощущение что вы,Ксения, контролфрик ,вам важно все контролировать,так ли это?" -Очень часто люди свое нежелание что-либо делать называют эвфемизмом "я люблю делегировать людям ответственность". Нет,я тоже за делегирование,и все такое, но только точно знаю -когда сам не контролируешь свое дело,то и дело перестает быть твоим. Просто собирать отчеты и проверять как потрудились другие-на самом деле никогда не принесет настоящего удовольствия. Просто "что-то возглавлять" как это сейчас модно,это еще не работать. Если вся твоя работа-на визитной карточке ,то это и не работа вовсе. Самое прекрасные люди которых я встречала в своей жизни всегда были страстно увлечены своим делом. И я нравлюсь себе больше всего тогда ,когда в моей жизни есть много интересных проектов,которыми горю. И никогда не поздно начать что-то новое. Самые зловредные сплетники и интриганы рождаются именно из безделья. Поэтому в одних компаниях обсуждают современную политику,искусство, кино, а в других- друг друга((((... Поэтому людей праздных я боюсь и пытаюсь избегать. Про кино и политику мне интереснее,чем про "кто кому что сказал" ,и вам желаю того же)

Допис, поширений Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Собчак в свои 37 лет уже построила блестящую карьеру в качестве телеведущей, бизнес-леди и даже политика. На выборах президента России в марте 2018 года она заняла четвертое место. Недавно она призналась, сколько зарабатывает в месяц.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения