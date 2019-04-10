"И вам того же": Собчак откровенно призналась в своих страхах

Российская телеведущая Ксения Собчак боится и избегает бездельников, интриганов и сплетников.

Об этом она написала на своей странице в Instagram в рубрике "спрашивали", уточнив, что уважает людей, которые горят тем, чем занимаются.

"Очень часто люди свое нежелание что-либо делать называют эвфемизмом "я люблю делегировать людям ответственность". Нет, я тоже за делегирование, и все такое, но только точно знаю – когда сам не контролируешь свое дело, то и дело перестает быть твоим", – отметила она.

По словам Собчак, собирать отчеты и проверять, как потрудились другие, никогда не принесет настоящего удовольствия, как и просто "что-то возглавлять". Светская львица считает, что, если работа находится исключительно на визитной карточке, то она не является таковой.

Ксения Собчак instagram@xenia_sobchak

"Самое прекрасные люди, которых я встречала в своей жизни, всегда были страстно увлечены своим делом. И я нравлюсь себе больше всего тогда, когда в моей жизни есть много интересных проектов, которыми горю. И никогда не поздно начать что-то новое. Самые зловредные сплетники и интриганы рождаются именно из безделья. Поэтому в одних компаниях обсуждают современную политику, искусство, кино, а в других - друг друга. Поэтому людей праздных я боюсь и пытаюсь избегать. Про кино и политику мне интереснее, чем про "кто кому что сказал", и вам желаю того же", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ксения Собчак в свои 37 лет уже построила блестящую карьеру в качестве телеведущей, бизнес-леди и даже политика. На выборах президента России в марте 2018 года она заняла четвертое место. Недавно она призналась, сколько зарабатывает в месяц.

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