"Хватит худеть!" Фанатов напугал измученный вид Могилевской

Поклонники украинской певицы и продюсера Натальи Могилевской раскритиковали звезду за чрезмерную худобу и уставший вид.

На новом фото в Instagram Могилевская позирует, держа в руках букет белых роз.

"Помоги цветам распуститься в сердце ближнего и... возвращайся в свой сад… Редко встречаются такие белоснежные цветы", - написала певица.

Пользователи посоветовали немедленно прекратить похудение и предложили сами накормить звезду. "Наталья, хватит худеть! Неужели из вашего окружения некому сказать, что вы уже перешли порог "хорошенькой"и "прикольно"", "Лицо постарело очень. Хватит худеть!!!!!", "Вы еще худеете? Или поддерживаете и держите себя в форме?", "Женщина должна быть в теле. Поправляйся Натали!", - комментировали фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Могилевская вступилась за певицу MARUV, которая победила на Национальном отборе на Евровидение-2019 и оскандалилась.

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