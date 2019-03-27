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"Хватит худеть!" Фанатов напугал измученный вид Могилевской

2.8тЧитать материал на украинском

Поклонники украинской певицы и продюсера Натальи Могилевской раскритиковали звезду за чрезмерную худобу и уставший вид.

На новом фото в Instagram Могилевская позирует, держа в руках букет белых роз.

"Помоги цветам распуститься в сердце ближнего и... возвращайся в свой сад… Редко встречаются такие белоснежные цветы", - написала певица.

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Пользователи посоветовали немедленно прекратить похудение и предложили сами накормить звезду. "Наталья, хватит худеть! Неужели из вашего окружения некому сказать, что вы уже перешли порог "хорошенькой"и "прикольно"", "Лицо постарело очень. Хватит худеть!!!!!", "Вы еще худеете? Или поддерживаете и держите себя в форме?", "Женщина должна быть в теле. Поправляйся Натали!", - комментировали фанаты.

"Хватит худеть!" Фанатов напугал измученный вид Могилевской
"Хватит худеть!" Фанатов напугал измученный вид Могилевской

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Могилевская вступилась за певицу MARUV, которая победила на Национальном отборе на Евровидение-2019 и оскандалилась.

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Персона
Наталья Могилевская
Место
Украина
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Фигура то стройная, но р.жа кривая
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