"Хватит худеть!" Фанатов напугал измученный вид Могилевской

Поклонники украинской певицы и продюсера Натальи Могилевской раскритиковали звезду за чрезмерную худобу и уставший вид.
На новом фото в Instagram Могилевская позирует, держа в руках букет белых роз.
"Помоги цветам распуститься в сердце ближнего и... возвращайся в свой сад… Редко встречаются такие белоснежные цветы", - написала певица.
...Помоги цветам распуститься в сердце ближнего и... возвращайся в свой сад... Редко встречаются такие белоснежные цветы. Они завораживают своей чистотой и нежностью. Удивительные! Спасибо... ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ #натальямогилевская #могилевская #белыерозы #спасибо #люблю #flowers #rose #love
Пользователи посоветовали немедленно прекратить похудение и предложили сами накормить звезду. "Наталья, хватит худеть! Неужели из вашего окружения некому сказать, что вы уже перешли порог "хорошенькой"и "прикольно"", "Лицо постарело очень. Хватит худеть!!!!!", "Вы еще худеете? Или поддерживаете и держите себя в форме?", "Женщина должна быть в теле. Поправляйся Натали!", - комментировали фанаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Могилевская вступилась за певицу MARUV, которая победила на Национальном отборе на Евровидение-2019 и оскандалилась.
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