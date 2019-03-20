"Х*рачу, как лошадь": Собчак рассказала, сколько зарабатывает в месяц

Российская журналистка и политик Ксения Собчак призналась, что ежемесячно зарабатывает около 3-4 миллионов рублей (1,2-1,6 млн гривен).

Об этом она рассказала блогеру Эдварду Билу в шоу "Осторожно, Собчак", посвященного блогеру Амирану Сардарову (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В месяц? Порядка трех-четырех миллионов рублей", – ответила она, вызвав смех Била.

Ксения Собчак и Эдвард Бил скриншот

Она подчеркнула, что такую сумму зарабатывает именно в рублях, а не в долларах. На это блогер ответил, что получает столько же и разбил три дорогие машины. Он пояснил, что у него была Porsche Panamera и Bentley GT.

"Я всю жизнь то в президенты, то с интервью, х*рачу, как лошадь всю гребаную жизнь, и у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности. Да, у меня такой же ключик. И этот человек зарабатывает больше, чем я", — отреагировала Собчак.

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Ксения Собчак скриншот

Напомним, что Ксения Собчак является дочерью умершего политического деятеля, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В свои 37 лет она уже построила блестящую карьеру в качестве телеведущей, бизнес-леди и даже политика. На выборах президента России в марте 2018 года она заняла четвертое место.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В конце 2018 года стало известно, что отношения Собчак с ее мужем Максимом Виторганом, с которым они в браке с 2016 года, находятся на грани разрыва, поскольку она закрутила роман с режиссером Константином Богомоловым.

21 января Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой. Позже появились подробности драки.

Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.

Позже в интервью Ксения призналась, что в разрыве с мужем замешаны отсутствие заботы и внимания.

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