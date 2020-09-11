"Холостяк" прокомментировал скандал из-за его женитьбы после шоу

Герой четвертого сезона реалити "Холостяк" Константин Евтушенко рассказал, почему женился через неделю после того, как в эфир вышел финальный выпуск проекта.

Избранницей бизнесмена стала не победительница шоу Анна Селюкова, а олимпийская чемпионка Наталья Добрынская. Тогда из-за свадьбы пары разгорелся скандал. Зрители считали, что Евтушенко был в отношениях еще во время участия в "Холостяке", говорится в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Бизнесмен признался, что действительно познакомился с женой до старта съемок реалити. Но следующая их встреча состоялась весной 2014 года в самолете в Польшу. Тогда съемки "Холостяка" уже завершились, но в эфире еще не появились. Свадьба состоялась через неделю после выхода в эфир финального выпуска, из-за чего Евтушенко подвергся критике со стороны зрителей.

"Мы снимали это все осенью, а поженились летом. Сам формат предполагает, что программа выходит весной. Конечно, "украинские эксперты" что-то там могли высчитывать. Но съемки закончились еще за семь месяцев до того, как вышли в эфир", – объяснил герой "Холостяка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее папарацци подловили героя первого сезона шоу "Холостяк" Максима Чмерковского в Лос-Анджелесе, когда он пришел на репетицию американской версии шоу "Танцы со звездами" к своей жене Пете Маргатройд.

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