"Холостяк" Михайлюк признался в интиме на проекте: обнародована скандальная переписка

В финале пост-шоу романтического реалити "Холостяк-10" выяснилось, что главный герой Макс Михайлюк занялся сексом с одной из участниц на проекте, и рассказал об этом своей возлюбленной Даше Ульяновой.

Звездный пилот не стал называть имя девушки, однако поклонники заподозрили, что это могла быть Дана или Кристина. После чего первая опубликовала на своей странице в Instagram личную переписку с победительницей проекта Дашей, в которой говорится, что это была не она (фото смотрите ниже).

Макс Михайлюк Фото: instagram/flymax305

Отметим, что в переписке Дана даже написала имя той, с которой, возможно, переспал Макс. Однако, она его замазала на фото, а комментировать произошедшее не стала.

Участница шоу "Холостяк-10" Дана Фото: instagram/dana_okhanska

Фото: instagram/dana_okhanska

"Переписка 20.05, ибо 19.05 проходили съемки пост-шоу. Я ничего объяснять не буду. Ничего комментировать не буду. У кого с кем и когда был или не был секс, во время или после проекта – это личное дело каждого. У меня – мое дело. У Даши, Макса и других участниц – их. Никто ни в чем не виноват. Никто не является плохим или очень хорошим. Так уж сложилось, что никто не остался с Максом. Причины – у каждого свои. И их много. В жизни так бывает. И это нормально", – написала Дана.

Свое мнение по поводу интима на шоу выразила и Кристина. Она также заверила, что речь шла не о ней и посоветовала поклонникам внимательнее пересмотреть первые анонсы.

Участница шоу "Холостяк-10" Кристина Фото: instagram/kris.chem

"Отвечаю на ваш вопрос, который взорвал мой direct – с Максом интима у нас не было. Подозреваемая успешно заметает следы, хотя первые анонсы предательски ее выдают. Выбор: говорить об этом или нет – решение индивидуальное и личное. Те скрины с эфира, которые вы присылаете мне в личные сообщения со свидания с родителями – никакого отношения не имеют к словам Даши", – сказала она.

Ранее OBOZREVATEL вспомнил, как развивались отношения главного героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка и Даши Ульяновой на проекте.

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