Главный герой "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились.
Первыми свадебными фотографиями поделились сами возлюбленные на своих страницах в Instagram.
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Instagram @nikitadobrynin
Так, 20 мая 32-летний Никита и 21-летняя Даша официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья.
Для церемонии Квиткова выбрала короткое белоснежное платье и стильные босоножки с ремешками. Завершением образа стала укладка с легкими кудрями. Добрынин появился на свадьбе в сером костюме в клетку.
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Instagram @kvittkova
"Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя", – написал на своей странице в Instagram Добрынин.
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Instagram @holostyakstb
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Instagram @holostyakstb
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились
Instagram @holostyakstb
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть откровенным фото.
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