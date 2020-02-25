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25 февраля • обновлено в 04:12
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"Холостяк" Добринын и его невеста вызвали ажиотаж интимным фото

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Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть интимным фото.

Соответствующим снимком на своей странице в Instagram поделилась возлюбленная телеведущего. На нем Квиткова позировала в откровенным белье в объятиях возлюбленного, который был с оголенным торсом.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин

Дарья Квиткова и Никита Добрынин

Фото: instagram/kvittkova

"Верите в любовь с первого взгляда?" – написала Дарья.

Дарья Квиткова и Никита Добрынин

Дарья Квиткова и Никита Добрынин

Фото: instagram/kvittkova

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Столь откровенный кадр пары не смог оставить равнодушным поклонников. Они засыпали Никиту и Дарью комплиментами.

Добринын и его невеста вызвали ажиотаж интимным фото
Добринын и его невеста вызвали ажиотаж интимным фото
Добринын и его невеста вызвали ажиотаж интимным фото
Добринын и его невеста вызвали ажиотаж интимным фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с Никитой Добрыниным. В частности, звезда позировала с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держала в руках смартфон.

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Автор
Кристина Долматова
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