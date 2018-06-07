"Холостяк-9": Артем Приходько рассказал, чего ожидает от проекта

1 июня телеканал СТБ назвал имена пяти претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк". Один из них – продюсер и вице-чемпион шоссейно-кольцевых мотогонок Артем Приходько рассказал в своем интервью, чего ожидает от проекта и какую девушку ищет.

- Вы один из претендентов на роль Холостяка в 9 сезоне. Как думаете, почему именно вас проект выделил, как одного из самых завидных женихов?

- Если я на что-то претендую, то всегда добиваюсь своей цели. Плюс я маме обещал скоро жениться (улыбается).

- Почему, по вашему мнению, вы все еще холостяк?

- Я хорошо чувствую фальшь и плохо блефую! А если серьезно, я слишком увлечен своей работой и не уделял этому вопросу достаточного количества сил.

Артем Приходько Фото: пресс-служба СТБ

5 претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк" Фото: пресс-служба СТБ

- Как считаете, о чем важно помнить главному герою проекта "Холостяк" во время съемок?

- Важно помнить о воспитании и чести, своей и участниц. А еще о том, что это будут смотреть пару тысяч друзей и родственников.

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- А какие девушки вам нравятся?

- Сильные, общительные, разумные, чувственные и ироничные. Чувство юмора в моем мире преобладает над физическими "величинами".

- Закончите фразу: "Если стану Холостяком, я…."

- Если стану Холостяком, я испорчу 99 роз, ради одной, той самой.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые за всю историю романтического реалити "Холостяк" зрители СТБ получили возможность принять участие в выборе главного героя. В эфире финального пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" Роза Аль-Намри назвала имена 5 претендентов, один из которых может стать девятым Холостяком. Это Никита Добрынин, Артем Приходько, Сергей Цибульский, Богдан Юсипчук, Владислав Безрук. Проголосовать за своего фаворита или предложить свой вариант можно на официальном сайте и на страничках в социальных сетях телеканала СТБ, а также в приложении "Телепортал".