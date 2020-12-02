"Холостячка" 7 выпуск: где смотреть онлайн и чем он удивит

В пятницу, 4 декабря, на телеканале СТБ выйдет седьмой выпуск популярного реалити "Холостячка". Трансляция стартует в 19:00.

Так, за сердце главной героини шоу – актрисы Ксении Мишиной – продолжают бороться четверо мужчин. OBOZREVATEL будет следить за происходящим на проекте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дойти до седьмой недели реалити сумели: Андрей Рыбак, Александр Эллерт, Евгений Ковтуненко и Алексей Тригубенко.

В седьмом выпуске участники будут удивлять Мишину откровенными признаниями и провокационными поступками. Так, один из фаворитов актрисы – шоумен и сценарист "Квартала 95" Александр Эллерт вызовет сомнения в искренности своих чувств. Когда его спросили о том, ради чего он пришел на проект – любви или подписчиков и хайпа в социальных сетях – мужчина разозлился и этим неприятно удивил Ксению.

Интересно, что в предыдущем, шестом выпуске Эллерт признался Мишиной в любви. О том, чем еще запомнился 6 выпуск – читайте по ссылке.

Еще один участник – комик Андрей Рыбак – сделает личное признание о некой девушке, к которой он испытывал и, вероятно, продолжает испытывать чувства. О ком именно идет речь – станет известно в новом выпуске.

Как сообщал OBOZREVATEL, участник проекта "Холостячка" на СТБ Андрей Шатырко, который покинул шоу на шестой неделе, рассказал, как пережил уход из программы. Подробнее – в эксклюзивном материале.