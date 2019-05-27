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"Хочется деток": Данилко рассказал об откровенном признании Каменских

3.6тЧитать материал на украинском

Украинский певец Андрей Данилко рассказал об откровенном признании певицы Насти Каменских, которая 23 мая вышла замуж за рэпера Потапа. Он заявил, что артистка сказала ему о своем желании стать матерью.

Отметим, что Данилко в образе Верки Сердючки выступил на свадьбе у Каменских. По его словам, молодожены не платили ему. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

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"Я чувствовал, что между ними есть контакт, искра, когда только познакомился. Была программа "Дом радости", где моя Сердючка с мамой принимали звездных гостей, и вот они пришли в один из выпусков в 2008 году, и я сразу все понял. Свадьба получилась такая... платежеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение", - говорит Данилко.

Музыкант добавил, что Каменских не планирует меньше выступать после свадьбы.

"Брак — это же не иммиграция. Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут", - отметил артист.

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Тема
Свадьба
Персоны
"Потап и Настя"Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)Андрей ДанилкоВерка Сердючка
Место
УкраинаКиев
Тег
свадьба
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