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''Хлопнула дверью'': Собчак устроила скандал на ТВ из-за драки Виторгана с Богомоловым

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Российская журналистка и политик Ксения Собчак устроила скандал на центральном телевидении РФ.

Как сообщает НТВ, это случилось в гримерке телеканала из-за сюжета о драке ее супруга Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.

"Попытка НТВ разобраться в случившемся вызвала гнев виновницы истории. Ксения Собчак устроила скандал в гримерке и ушла из студии, демонстративно хлопнув дверью", – сказано в сообщении.

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Что именно произошло за кулисами, и как скандалила журналистка, не уточняется. Однако телеканал обнародовал ролик, где Собчак идет по коридору.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Ксения СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Место
Россия
Теги
Новости Россиискандалыпропаганда
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