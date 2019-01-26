''Хлопнула дверью'': Собчак устроила скандал на ТВ из-за драки Виторгана с Богомоловым

Российская журналистка и политик Ксения Собчак устроила скандал на центральном телевидении РФ.
Как сообщает НТВ, это случилось в гримерке телеканала из-за сюжета о драке ее супруга Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.
"Попытка НТВ разобраться в случившемся вызвала гнев виновницы истории. Ксения Собчак устроила скандал в гримерке и ушла из студии, демонстративно хлопнув дверью", – сказано в сообщении.
Что именно произошло за кулисами, и как скандалила журналистка, не уточняется. Однако телеканал обнародовал ролик, где Собчак идет по коридору.
Ксения Собчак устроила скандал в гримерке НТВ. Ей не понравился сюжет о драке Виторгана и Богомолова, и она демонстративно хлопнула дверью. А вот и сам сюжет, который так разгневал @xenia_sobchak: https://t.co/sEEbEjRgP4 pic.twitter.com/GyqGnXLLEv— НТВ (@ntvru) 26 січня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что муж Собчак был пьяным.
Богомолов после инцидента рассказывал, что ему сломали нос в двух местах.
В сети также показали видео драки, где нападающий ударил своего противника так, что тот повалился на землю.
Позже в ролике нашли нестыковки, заподозрив в постановке. В частности, одежда нападающего кардинально отличалась от той, в которой Виторган ранее был в ресторане.
Виторган прокомментировал слухи о возможном романе Собчак, отметив, что драться не будет.
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