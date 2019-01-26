''Хлопнула дверью'': Собчак устроила скандал на ТВ из-за драки Виторгана с Богомоловым

Российская журналистка и политик Ксения Собчак устроила скандал на центральном телевидении РФ.

Как сообщает НТВ, это случилось в гримерке телеканала из-за сюжета о драке ее супруга Максима Виторгана и режиссера Константина Богомолова.

"Попытка НТВ разобраться в случившемся вызвала гнев виновницы истории. Ксения Собчак устроила скандал в гримерке и ушла из студии, демонстративно хлопнув дверью", – сказано в сообщении.

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Что именно произошло за кулисами, и как скандалила журналистка, не уточняется. Однако телеканал обнародовал ролик, где Собчак идет по коридору.

Ксения Собчак устроила скандал в гримерке НТВ. Ей не понравился сюжет о драке Виторгана и Богомолова, и она демонстративно хлопнула дверью. А вот и сам сюжет, который так разгневал @xenia_sobchak: https://t.co/sEEbEjRgP4 pic.twitter.com/GyqGnXLLEv — НТВ (@ntvru) 26 січня 2019 р.

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