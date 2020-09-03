Хит Шуфутинского "3 сентября" вызвал ажиотаж в сети: как пользователи "переворачивают календарь"

Автор песни "3 сентября" Михаил Шуфутинский.
В 1993 году российский певец Михаил Шуфутинский впервые спел свой хит "Третье сентября" ("Я календарь переверну"). За многолетнее существование песня стала культовой и превратилась в мем. Теперь ни одно 3-е сентября не проходит без упоминания о композиции.
Традиционно в сети пользователи публикуют в начале осени остроумные посты на эту тему. OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку веселых мемов, а также узнать историю создания песни.
Композицию "Третье сентября" написал Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Выполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", Который вышел в 1994 году. В песне шансонье рассказывает печальную историю развода, которое произошло именно 3 сентября.
Мем о Михаиле Шуфутинском Фото с Instagram
Шуфутинский на своей странице в Instagram напомнил, чтобы поклонники не забыли "перевернуть календарь", а 3 сентября в 18:00 по московскому времени он выйдет в прямой эфир в соцсети, чтобы спеть культовый хит.
Шуфутинский споет свой хит в прямом эфире Instagram Михаила Шуфутинского
По одной из версий, мемы о песне начали создавать в 2011 году, когда в интернет-сообществе "MDK" появилась картинка с изображением американского рэпера Рика Росса, сопровождавшаяся словами из песни Шуфутинского. Создатели картинки просто хотели отметить внешнее сходство двух исполнителей.
Песня "Третье сентября": в сети ажиотаж Фото с Instagram
Шутка о 3-м сентябре и Шуфутинском Фото с Instagram
В сети "переворачивают календари" Фото с Instagram
Песни Шуфутинского 17 лет Фото с Instagram
У пользователей появилась традиция публиковать мемы о Шуфутинском Фото с Instagram
В сети ажиотаж из-за 3-го сентября Фото с Instagram
Мем о 3-м сентября Фото с Instagram
Шутка о песне Михаила Шуфутинского Фото с Instagram
Мем к песне Шуфутинского Фото с Instagram
В сети ажиотаж вокруг песни "Третье сентября" Фото с Instagram
Песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября":
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как украинские и российские знаменитости 1 сентября отвели своих детей в школу.
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