Хит Шуфутинского "3 сентября" вызвал ажиотаж в сети: как пользователи "переворачивают календарь"

В 1993 году российский певец Михаил Шуфутинский впервые спел свой хит "Третье сентября" ("Я календарь переверну"). За многолетнее существование песня стала культовой и превратилась в мем. Теперь ни одно 3-е сентября не проходит без упоминания о композиции.

Традиционно в сети пользователи публикуют в начале осени остроумные посты на эту тему. OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку веселых мемов, а также узнать историю создания песни.

Композицию "Третье сентября" написал Игорь Крутой, а автором текста является Игорь Николаев. Выполнил ее Шуфутинский впервые в 1993 году в рамках альбома "Гуляй, душа!", Который вышел в 1994 году. В песне шансонье рассказывает печальную историю развода, которое произошло именно 3 сентября.

Мем о Михаиле Шуфутинском Фото с Instagram

Шуфутинский на своей странице в Instagram напомнил, чтобы поклонники не забыли "перевернуть календарь", а 3 сентября в 18:00 по московскому времени он выйдет в прямой эфир в соцсети, чтобы спеть культовый хит.

Шуфутинский споет свой хит в прямом эфире Instagram Михаила Шуфутинского

По одной из версий, мемы о песне начали создавать в 2011 году, когда в интернет-сообществе "MDK" появилась картинка с изображением американского рэпера Рика Росса, сопровождавшаяся словами из песни Шуфутинского. Создатели картинки просто хотели отметить внешнее сходство двух исполнителей.

Песня "Третье сентября": в сети ажиотаж Фото с Instagram

Песня "Третье сентября": подборка смешных мемов

Шутка о 3-м сентябре и Шуфутинском Фото с Instagram

В сети "переворачивают календари" Фото с Instagram

Песни Шуфутинского 17 лет Фото с Instagram

У пользователей появилась традиция публиковать мемы о Шуфутинском Фото с Instagram

В сети ажиотаж из-за 3-го сентября Фото с Instagram

Мем о 3-м сентября Фото с Instagram

Шутка о песне Михаила Шуфутинского Фото с Instagram

Мем к песне Шуфутинского Фото с Instagram

В сети ажиотаж вокруг песни "Третье сентября" Фото с Instagram

Песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября":

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