"Харе Кришна, папочка": звезда росТВ рассказала о горе

Российская телеведущая Анфиса Чехова сообщила о том, что 17 сентября состоялся похорон ее отца.

Она разместила на своей странице в Instagram снимок с братом Кириллом, сделанный на похоронах.

"Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами – таков закон сансары, круговорот людей". Мы с братом. У нас разные матери, один отец, которого мы сегодня проводили в последний путь. Харе Кришна, папочка, Харе Рама", – написала телеведущая.

О смерти отца она сообщала 13 сентября.

"Сегодня не стало моего папы... У нас были сложные отношения, но я любила его... Спасибо тебе, папочка, за жизнь, за мой характер, за все, даже самые сложные уроки! Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам! Мне очень жаль, что у нас не получилось с тобой быть близкими людьми. Прости меня и покойся с миром!" – писала Чехова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно о смерти заслуженного и народного артиста РСФСР Юрия Колычева в возрасте 90 лет. По предварительной информации, он скончался от естественных причин.

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