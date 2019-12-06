"Хайпожорка!" Звезда "Дом-2" угодила в скандал

В России разгорелся скандал между блогером Аленой Погребняк и звездой "Дом-2" Аленой Водонаевой.

Это произошло после того, как супруга футболиста Павла Погребняка посетила салона красоты второй участница скандала (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Погребняк сходила в салон Погребняк Кадр из видео

Девушка пожаловалась, что ее выставили из заведения, когда она пришла на укладку волос и макияж. Весь процесс она снимала на камеру. По словам Погребняк, ей никто не запрещал снимать, пока не начали красить.

Алена Погребняк кадр из видео

Но в момент нанесения макияжа визажист отошла и позвала администратора. Девушке объяснили, что не стоит детально снимать весь процесс работы мастера. Завершилось все тем, что Погребняк выставили на улицу, откуда она рассказала, что чуть не расплакалась прямо на ступеньках.

Ксения Бородина instagram/borodylia

Ведущая "Дом-2" в ответ на эмоциональное видео сказала, что люди пытаются пиариться на ее имени.

"Есть блогеры, которые строят из себя ревизорро и приходят к тебе в салон за куском пиара. Если съемка запрещена, значит, мы аккуратно сообщаем об этом клиенту. Делаем скидку и просим не снимать. А они выставляют все так, что их выгнали с позором. Это наглое вранье! Не блогер, а хайпожор", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другая звезда "Дом-2" Виктория Боня затронула тему буллинга и вступилась за тех, над кем издеваются в обществе. Она призналась в травле.

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