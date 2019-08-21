"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на шквал критики из-за внешнего вида.

Так, на фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в элегантном черном платье. Свой образ она дополнила большими серьгами. Но внимание поклонников привлекли слишком большие губы Лорак, которые выглядели достаточно странно.

Ани Лорак Фото из Instagram

Ани Лорак нарвалась на критику из-за внешности Фото из Instagram

"Думаю о вас. Хочу, чтобы все были счастливы. Пусть будут согреты теплом ваши сердца", — написала певица.

Отметим, что поклонники заявили, что в губах Лорак "слишком много кислоты", и что "уколы красоты ей не нужны".

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Лорак заподозрили в неудачной пластике или злоупотреблении ботоксом. Она долгое время ничего не постила в соцсети, а когда показала свежие фото, поклонники остались в замешательстве.

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