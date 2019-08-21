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"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид

1.6т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на шквал критики из-за внешнего вида.

Так, на фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в элегантном черном платье. Свой образ она дополнила большими серьгами. Но внимание поклонников привлекли слишком большие губы Лорак, которые выглядели достаточно странно.

"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид

Ани Лорак

Фото из Instagram

"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид

Ани Лорак нарвалась на критику из-за внешности

Фото из Instagram

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"Думаю о вас. Хочу, чтобы все были счастливы. Пусть будут согреты теплом ваши сердца", — написала певица.

Отметим, что поклонники заявили, что в губах Лорак "слишком много кислоты", и что "уколы красоты ей не нужны".

"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид
"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид
"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид
"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид
"Губошлеп!" Ани Лорак разгромили за внешний вид

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем недавно Лорак заподозрили в неудачной пластике или злоупотреблении ботоксом. Она долгое время ничего не постила в соцсети, а когда показала свежие фото, поклонники остались в замешательстве.

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Персона
Ани Лорак
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
обоз навіщо ти пишеш про цю хвойду? Нам це геть не цікаво як воно там існує!!
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