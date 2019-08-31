"Будет под Россией!" Пригожина разозлили слова легендарного Кикабидзе о Путине

Россия "протянула руку" грузинскому певцу и актеру Вахтангу Кикабидзе, который критикует власть в РФ.

Об этом заявил российский продюсер Иосиф Пригожин, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Я возмущен и негодую. Его комментарии вызывают у меня шок. Это старческий маразм. Это идиотизм высшей меры. Мы познакомились во время войны в Грузии. Ему Россия протянула руку", – сказал Пригожин.

По его словам, Кикабидзе своим успехом обязан СССР и России.

"Почему он решил, что Грузия свободна? Маленькие карликовые страны всегда кому-то принадлежат. Быть Швейцарией не получится. Грузия либо будет под НАТО, либо под Россией", – добавил продюсер.

Напомним, что в августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами там, где его "хотят побить". С тех пор он в РФ не приезжал.

Также актер выступал против агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма, называя президента РФ Владимира Путина захватчиком. А в марте 2018 года Кикабидзе заявил, что пошел бы воевать на Донбасс,если бы не возраст.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кикабидзе поддержал протесты в Грузии. Он заявил, что правительство заслужило такую реакцию от населения, так как "начало играть с Россией в одну игру". Он также сказал, что верит в примирение своего государства с Россией.

В июле 2019 года он разнес Кремль за агрессию против Грузии, пояснив, что жители его страны давно "ждут чего-то плохого".

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