Группа BTS представила новый клип, который побил рекорды Youtube

Южнокорейская кей-поп-группа BTS презентовала клип на песню Dynamite, который побил рекорды на Youtube.

Так, за день ролик набрал 120 млн просмотров, а также получил 9,6 млн лайков. Журнал Rolling Stone назвал трек "претендентом на песню лета" (чтобы посмотреть клип, доскрольте страницу до конца).

Клип на песню Dynamite скриншот Youtube

В клипе звезды кей-поп в ярких образах танцуют в помещениях и на улице сначала по одному, а затем все вместе. В композиции поется о веселых вечеринках.

Отметим, BTS – южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников. Dynamite стал первой песней коллектива, записанной полностью на английском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская группа Little Big выпустила новый клип на песню Tacos, в которой рассказывается о любви до еды. Однако фанаты бурно раскритиковали работу музыкантов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!