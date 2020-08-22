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Группа BTS представила новый клип, который побил рекорды Youtube

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,2 т.
Группа BTS презентовала клип на песню Dynamite

Группа BTS презентовала клип на песню Dynamite. korea24.info

Южнокорейская кей-поп-группа BTS презентовала клип на песню Dynamite, который побил рекорды на Youtube.

Так, за день ролик набрал 120 млн просмотров, а также получил 9,6 млн лайков. Журнал Rolling Stone назвал трек "претендентом на песню лета" (чтобы посмотреть клип, доскрольте страницу до конца).

Клип на песню Dynamite

Клип на песню Dynamite скриншот Youtube

В клипе звезды кей-поп в ярких образах танцуют в помещениях и на улице сначала по одному, а затем все вместе. В композиции поется о веселых вечеринках.

Отметим, BTS – южнокорейский бойзбенд, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников. Dynamite стал первой песней коллектива, записанной полностью на английском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская группа Little Big выпустила новый клип на песню Tacos, в которой рассказывается о любви до еды. Однако фанаты бурно раскритиковали работу музыкантов.

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