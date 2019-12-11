Громкие конфликты, разводы, неожиданные пары и музыкальные открытия: что творилось в украинском шоу-бизнесе в 2019 году

Некоторым звездам 2019 принес сплошные проблемы и неприятности. И пока одни знаменитости праздновали свадьбу, рождение детей и музыкальные победы, другие терпели измены, расставались и ввязываться в громкие скандалы.

Подводя итоги OBOZREVATEL решил вспомнить самые резонансные медиаприводы в украинском шоу-бизнесе.

Наибольший резонанс по традиции вызвали развод звезд. Одним из самых шокирующих и неожиданных стало заявление от певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского. Пара прожила в браке пять лет и, казалось бы, все было просто идеально. Но вдруг стало известно, что Эдгар подал на развод. В реестре говорится, что такое решение он мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчиком не сложилась.

Слава Каминская и Эдгар Фото: instagram / babaslavka

Не менее большой фурор среди фанатов произвело развод телеведущего Владимира Остапчука и его жены Елены Войченко. Пара пробыла в браке 12 лет. По словам знаменитости, расставание произошло из-за того, что "пришло время идти дальше по-новому". Остапчук также отметил, что несмотря ни на что, он благодарен бывшей возлюбленной мудрость, любовь, крепкое плечо и терпения.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: instagram / vova_ostapchuk

Не меньший интерес у публики вызывают и новые пары. Тем более, если эти отношения приводят к свадьбе. В 2019 году украинский шоу-бизнес пополнился тремя новыми парами, которые стали неожиданными и наиболее обсуждаемыми. Первая – певица Настя Каменских (NK) и рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап). Пожалуй, это наиболее скрытные влюбленные в светской тусовке. Они долгое время не афишировали роман, а рассказали о нем в день свадьбы.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram/kamenskux

Настя Каменских и Потап Фото: instagram/kamenskux

Отметим, что празднование состоялось 23 мая в ресторане Fabius среди сосен. На праздник Настя и Потап пригласили около 200 гостей, среди которых были Оля Полякова, Тина Кароль, Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, Дима Монатик, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов и другие звезды.

Екатерина Осадчая, Потап, Настя Каменских и Юрий Горбунов Фото: instagram / kosadcha

Не менее Каменских удивил телеведущий Дмитрий Комаров. Оказывается, его сердце принадлежало любимой женщине тогда, когда все считали его завидным холостяком. Уже несколько лет Дмитрий встречался с победительницей "Мисс Украина-2016" Александра Кучеренко. Во время съемок программы "Танцы со звездами: возвращение легенды" у них уже был роман, который они тщательно скрывали.

Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров Фото: instagram / aakucherenko

Летом 2019 пара опубликовала фотографии со свадьбы. Поженились они тайно от поклонников. Расписались в Киеве, а венчались в Иерусалиме. Медовый месяц провели на Мальдивах. По словам Александры, их отдых был экстремальный, ведь на Мальдивах они попытались все виды развлечений.

Дмитрий Комаров и Александр Кучеренко Фото: instagram / komarovmir

Третья пара – певица Алина Гросу и бизнесмен Александр Комков. Их свадьба состоялась 23 июня 2019, в Италии в городе Верона. На торжественном событии в венецианском стиле присутствовали такие звезды как Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров и Катя Осадчая.

Алина Гросу и Александр Комков Фото: instagram / alina_grosu

Свадьба Алины Гросу и Александра Комкова Фото: instagram / vkozlovskiy

Говоря о свадьбе, нельзя не затронуть тему детей. В 2019 году в третий раз стала мамой олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева. Так, спортсменка родила ребенка от своего нового возлюбленного Игоря. Отметим, что это были вторые роды для Лилии, у красавицы также есть старший приемный сын.

Лилия Подкопаева Фото: instagram / podkopayeva_official

Также 38-летняя певица Наталка Карпа и ее 30-летний муж Евгений Терехов ожидают рождения первенца.

Наталка Карпа Фото: instagram / natalkakarpa

Скандалы года

После победы MARUV в национальном отборе Евровидения-2019 разгорелся скандал, из-за которого артистка не смогла поехать в Израиль, чтобы представлять Украину. Причиной отстранения певицы от участия в песенном конкурсе стали жесткие условия соглашения с НСТУ, которые MARUV отказалась подписывать. Сразу после происшествия в СМИ и соцсетях прокатилась волна возмущения: часть украинцев стали на сторону певицы и просили учитывать пожелания людей, которые отдали свои голоса за MARUV, другие сетовали на ее гастроли в России.

Певица прокомментировала этот скандал так: "Я не жалею ни о чем! По жизни я – борец, не боюсь сложностей, но в сложившейся ситуации просто можно констатировать факт: все, что ни делается – все к лучшему!".

MARUV Фото: instagram / maruvofficial

Не успел забыться предыдущий скандал, как возник новый. Недавно MARUV получила награду международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia" (Best MTV Russia Act). Пользователей сети разозлило то, что украинскую певицу якобы назвали русской.

MARUV Фото: instagram / maruvofficial

Позже певица объяснила, что номинация, в которой ее наградили, не связана со странами или гражданством. MTV Russia является филиалом крупного глобального телеканала, единственным представительством MTV на постсоветском пространстве, где ротируется большое количество артистов со всего мира. Кроме того, на красной дорожке MARUV напомнила, откуда она родом, а награду получала под украинским флагом.

MARUV Фото: instagram / maruvofficial

Также попали в скандал и финалистки Национального отбора на Евровидение-2019, дуэт ANNA MARIA, отказавшись отвечать на вопросы об оккупации Крыма Россией в 2014 году. В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью певиц журналисту Роману Скрыпину. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками" и "в * тными курицами".

Дуэт ANNA MARIA Фото: instagram / annamariaduet

Однако больше всего в 2019 году удивил певец Олег Винник, который снялся в одном клипе с российскими звездами, призывающие к миру между Украиной и РФ. Отметим, что многие из этих знаменитостей ранее активно поддерживал аннексию Крыма и агрессию России на Донбассе.

Олег Винник Фото: instagram / olegg.vynnyk

Позже артист не смог ответить на вопрос, чей Крым, а также заявил, что за полуостров никто не погиб. В связи со скандалом Винник попал в список "Миротворца".

Олег Винник Фото: instagram / olegg.vynnyk

Подводя итоги года, невозможно не назвать топ персон, удивили музыкальными открытиями. А также стали "прорывом года".

Так, 23 марта состоялась церемония вручения наград музыкальной премии YUNA-2019. И "Открытием года" на ней стала скандальная MARUV. Также певица победила в следующих категориях: "Лучший дуэт" "Лучшая песня на иностранном языке", "Лучший электронный хит".

MARUV Фото: instagram / maruvofficial

Что касается "Прорыва года", то на музыкальной премии "Золотая Жар-птица 2019" им стали хип-хоп группа DILEMMA, рок-группа "Без ограничений" и поп-группа KADNAY.

Группа DILEMMA Фото: m1.tv

Группа "Бежевый ограничений" Фото: moemisto.ua

Группа KADNAY Фото: hochu.ua

Ранее OBOZREVATEL составил подборку украинских знаменитостей, которые лгут о своей внешности в сети, используя фотошоп.

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