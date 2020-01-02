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2 января • обновлено в 11:58
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"Уровень идиотизма беспредельный": Гребенщиков жестко высказался о путинской России

4.7т
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Знаменитый рок-исполнитель, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что по его мнению, на данный момент уровень идиотизма культуры в России – беспредельный.

К такому выводу он пришел, вспоминая, как раньше власть цензуровала их тексты. Артист отметил, что уровень идиотизма тогдашней культуры был не близок к теперешнему, но тоже бил рекорды. И сейчас, по его мнению, он сильнее и все растет. Об этом Гребенщиков рассказал в интервью YouTube-каналу "Редакция" (видео смотрите ниже).

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков

Скриншот с видео

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"Очень многие тексты цензуровали. У меня, скажем, в песни "Почему не падает небо" строчка "мрамор плечей ее", была сочтена порнографической. Уровень идиотизма тогдашней культуры был не близок к теперешнему, но тоже бил рекорды. Теперь, конечно, сильнее. Сейчас уровень идиотизма беспредельный и он все растет", – заявил певец.

Борис Гребенщиков в интервью YouTube-каналу "Редакция"

Борис Гребенщиков в интервью YouTube-каналу "Редакция"

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер, один из участников и основателей комического театра "Квартет И" Леонид Барац высказался о "русском мире".

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Борис Гребенщиков
Место
Россия
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
до чего же вы тупы,мазепинцы,вы даже прочесть то что написано не можете )))))
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