Go_A выступили на последнем онлайн-концерте Евровидения и показали Киев с высоты. Видео

Украинская группа Go_A, которая должна была представлять страну на Евровидении-2020 в Роттердаме (Нидерланды), исполнила свой хит "Соловей" на последнем онлайн концерте Eurovision Home Concerts.
Во время онлайн-выступления группа также показала Киев с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на официальном канале Евровидения в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Go_A на последнем онлайн концерте Eurovision Home Concerts
Скриншот (YouTube)
Так, артисты записали свое видео на одном из крайних этажей Киевского телецентра, таким образом показав, как с высоты выглядит весенний Киев.
На ролике они исполнили обновленную версию трека Solovey на свежем воздухе – кадры были сняты на балконе Телецентра.
Go_A на Eurovision Home Concerts
Скриншот (YouTube)
Отметим, во время своего выступления на "Eurovision Home Concerts" Go_A также перепели знаменитый хит хит Верки Сердючки "Dancing Lasha Tumbai", с которым она стала серебряным призером Евровидения в 2007 году.
Go_A на Eurovision Home Concerts
Скриншот (YouTube)
Go_A на Eurovision Home Concerts
Скриншот (YouTube)
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
Евровидение-2021 пройдет на той же локации, как было запланировано в 2020 году. По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования тех же участников, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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