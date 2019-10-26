Горячие танцы и Потап: новый клип Каменских наделал шума в сети

Популярная украинская дива Настя Каменских (NK) вызвала в сети ажиотаж новым эпатажным клипом на песню Elefante.

Всего за сутки видео на официальном YouTube-канале певицы посмотрели более 2,1 млн раз (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Настя Каменских (NK) - Elefante instagram/kamenskux

"Моя горячая премьера Elefante. Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами! Погрузитесь в атмосферу магических персонажей и ярких красок", – написала Каменских в Instagram в день премьеры.

NK - Elefante - горячие танцы Кадр из видео

В клипе присутствуют горячие танцы в нижнем белье, аппетитные формы раздетых девушек и даже супруг Насти Алексей Потапенко (Потап). Яркое видео понравилось 38 тысячам пользователей.

Потап в клипе Насти Каменских - Elefante Кадр из видео

"Ну этот мужик с хоботом – просто трэш", "Очень интересно, все красиво, песня прикольная", "Я один 1000 просмотров набил", "Улетный клип, зачет, однозначно лайк", "Признаться, повеселила композиция, да и клип, чего уж там?! В общем, я в восторге", "Ничего не понятно, но очень интересно", – написали поклонники творчества Каменских.

Каменских в белье в своем клипе на песню Elefante Кадр из видео

Однако в комментариях также было много и тех, кому эта работа пришлась не по вкусу. В частности, 18 тысяч пользователей негативно оценили ролик, а под видео задались вопросом, зачем в таком взрослом клипе сняли детей. Как бы там ни было, с каждым часом Elefante набирает новые просмотры.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских "взорвала" сеть клипом на песню "Попа Как у Ким". В съемках участвовали ее подопечные и победители шоу "Х-Фактор-9", группа ZBSband и другие звезды. Что примечательно, позже многие записывали видео под клип NK, пытаясь изобразить танцы.

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