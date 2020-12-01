Google назвал 10 самых популярных клипов в Украине за 2020 год: в списке преобладают российские артисты

Самым просматриваемым музыкальным клипом в украинском сегменте YouTube стало видео на песню "Краш" российской певицы и блогера Клавы Коки и Niletto.

Об этом сообщает пресс-служба Google, назвав топ-10 самых популярных музыкальных клипов 2020 года на YouTube, что собрали наибольшее количество просмотров в Украине. Отметим, в списке оказалось только одно видео украинских артистов, все остальные – российские.

На втором месте оказался клип российской группы Little Big на песню Hypnodancer. Далее идет работа группы Artik & Asti "Девочка танцуй". К слову, коллектив был создан в Украине, но сейчас работает в России.

Также в десятку попали работы таких российских исполнителей, как Morgenshtern, Баста, Zivert и других. В свою очередь из украинских исполнителей в рейтинг попал только один видеоклип – Monatik и Веры Брежневой "Вечериночка", который занял 10 место.

1. Клава Кока & Niletto – Краш (official video)

2. Little Big – Hypnodancer (Official Music Video)

3. Artik & Asti – Девочка танцуй (Official Video)

4. Mia Boyka & Егор Шип – Пикачу

5. Little Big – Uno (Official Music Video – Eurovision 2020)

6. Morgenshtern & Элджей – Cadillac (слив клипа, 2020)

7. Dabro – Юность (Official video)

8. Morgenshtern & Тимати – El Problema

9. Баста & Zivert – "Неболей"

10. Monatik & Вера Брежнева – "Вечериночка"

Как сообщал OBOZREVATEL, на портале YouTube создали первый в истории "бесконечный" клип на песню американской исполнительницы Билли Айлиш с песней Bad Guy.