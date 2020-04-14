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14 апреля • обновлено в 12:20
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Голые на карантине: украинские звезды приняли участие во флешмобе с подушками

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Многие украинские знаменитости присоединились к популярному в сети флешмобу #pillowchallenge, суть которого заключается в том, чтобы "надеть" на себя подушку, которая будет выглядеть как платье.

Фотографии с карантинным look звезды публикуют на своих страницах в соцсетях.

Голые на карантине: украинские звезды приняли участие во флешмобе с подушками

Так, одной их первых поддержала флешмоб украинская спортсменка Анна Ризатдинова. Вместо платья девушка примерила белую подушку с черными полосками.

Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова

Instagram @anna_rizatdinova

Присоединились к челленджу певица Злата Огневич, дочь Оли Поляковой Маша, продюсер Ирина Горовая и ее дочь Наталья.

Злата Огневич

Злата Огневич

Instagram @zlata.ognevich

Маша Полякова

Маша Полякова

Instagram @mashapolyakova

Ирина Горовая

Ирина Горовая

Instagram @gorovaya_irina

Наталья Горовая

Наталья Горовая

Instagram @natashka.gorovaya

Примечательно, что некоторые знаменитости решили поддержать флешмоб вместе со своими дочками. Так, певица Слава Каминская опубликовала забавное фото с дочкой Лаурой.

Слава Каминская с дочкой

Слава Каминская с дочкой

Instagram @babaslavka

Также телеведущая Лилия Ребрик и ее дочь Диана присоединились к популярному флешмобу.

Лилия Ребрик с дочкой

Лилия Ребрик с дочкой

Instagram @liliia.rebrik

Жена украинского футболиста Максима Коваля Карина Левинская вместе с маленькой дочкой продемонстрировала карантинный look.

Карина Левинская с дочкой

Карина Левинская с дочкой

Instagram @karina_mi93

Стоит отметить, что некоторые звезды решили отойти от стандартного виденья #pillowchallenge, и вместо подушки решили примерить одеяло. Среди таких оказалась телеведущая Леся Никитюк.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

Instagram @lesia_nikituk

Присоединился к флешмобу и телеведущий Владимир Остапчук.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Instagram @vova_ostapchuk

А вот певица Настя Каменских решила не ограничиваться лишь одним фото и сняла забавное видео в Instagram.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудские звезды, певцы, актеры, музыканты призвали своих поклонников оставаться дома в связи с эпидемией коронавируса. Они запустили новый флешмоб #IStayHomeFor.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Слава Каминская Злата Огневич Леся Никитюк Владимир Остапчук Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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