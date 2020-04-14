Голые на карантине: украинские звезды приняли участие во флешмобе с подушками

Многие украинские знаменитости присоединились к популярному в сети флешмобу #pillowchallenge, суть которого заключается в том, чтобы "надеть" на себя подушку, которая будет выглядеть как платье.
Фотографии с карантинным look звезды публикуют на своих страницах в соцсетях.
Так, одной их первых поддержала флешмоб украинская спортсменка Анна Ризатдинова. Вместо платья девушка примерила белую подушку с черными полосками.
Анна Ризатдинова
Instagram @anna_rizatdinova
Присоединились к челленджу певица Злата Огневич, дочь Оли Поляковой Маша, продюсер Ирина Горовая и ее дочь Наталья.
Злата Огневич
Instagram @zlata.ognevich
Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova
Ирина Горовая
Instagram @gorovaya_irina
Наталья Горовая
Instagram @natashka.gorovaya
Примечательно, что некоторые знаменитости решили поддержать флешмоб вместе со своими дочками. Так, певица Слава Каминская опубликовала забавное фото с дочкой Лаурой.
Слава Каминская с дочкой
Instagram @babaslavka
Также телеведущая Лилия Ребрик и ее дочь Диана присоединились к популярному флешмобу.
Лилия Ребрик с дочкой
Instagram @liliia.rebrik
Жена украинского футболиста Максима Коваля Карина Левинская вместе с маленькой дочкой продемонстрировала карантинный look.
Карина Левинская с дочкой
Instagram @karina_mi93
Стоит отметить, что некоторые звезды решили отойти от стандартного виденья #pillowchallenge, и вместо подушки решили примерить одеяло. Среди таких оказалась телеведущая Леся Никитюк.
Леся Никитюк
Instagram @lesia_nikituk
Присоединился к флешмобу и телеведущий Владимир Остапчук.
Владимир Остапчук
Instagram @vova_ostapchuk
А вот певица Настя Каменских решила не ограничиваться лишь одним фото и сняла забавное видео в Instagram.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудские звезды, певцы, актеры, музыканты призвали своих поклонников оставаться дома в связи с эпидемией коронавируса. Они запустили новый флешмоб #IStayHomeFor.
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