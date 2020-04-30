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30 апреля • обновлено в 20:01
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"Головы кривые": Макаревич откровенно высказался о политике СССР и России

2.6т
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Российский музыкант, фронтмен группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что по его мнению, сейчас у всех "стали головы кривые из-за политики".

Однако артист отметил, что люди помешались на ней не только сейчас – так было и в период СССР. По словам Макаревича, раньше власти в его песнях не раз выискивали политический подтекст. И убедить их в том, что его не интересует политика, а композиции написаны о человеческой жизни – было невозможно. Об этом музыкант рассказал в интервью "Радио Свободе".

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

Фото: globallookpress.com

"Мы все больные из-за этой политики, у всех головы кривые стали. Причем это было и раньше. В песне "Марионетки" в 1973 году все искали политический подтекст – и власти, и те, кто слушали. Это про съезд партии или про съезд комсомола? Я говорил: ребята, это про вас, про каждого из вас. Песня не политическая, а человеческая, модель человеческой жизни, а не съезда какой-то ср*ной партии, которая мне по барабану. Но убедить невозможно", – рассказал Макаревич.

Он также добавил, что в то время не пытался негативно высказываться в песнях о советской власти. Ведь не видел в этом смысла.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

Фото: vnnews.ru

"Я похож на идиота? И что такое я им мог сказать, как вы думаете? Можно прыгнуть под машину, только зачем? У меня еще родители были. Хотелось как можно лучше донести то, что мы хотим донести. Лучше сыграть, лучше спеть, чтобы это лучше звучало. Потому что это и есть то, что я хотел сказать", – заявил Макаревич.

К слову, более откровенно говорить и петь о политике музыкант стал только начиная с периода перестройки в СССР.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич

Фото: ukrainianwall.com

"Это было счастливейшее время. Абсолютная эйфория. Я Михаилу Сергеевичу благодарен буду по гроб жизни, всякий раз ему об этом говорю, когда мы встречаемся. Тогда нас из маленькой клетки пересадили в клетку побольше, вот и все. А тут клетку вдруг сломали – это совершенно разные вещи", – подытожил Макаревич.

Как сообщал OBOZREVATEL, Макаревич спел новую песню о будущем России. В ней он также затронул тему пандемии и неадекватной реакции власти страны-агрессора на нее. В ее тексте говорится, что "доктор в маске, в погонах из комендатуры нам по прежнему меряет температуру, а термометр сломан давно".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Андрей Макаревич
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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