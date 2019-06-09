"Голос Майдана" София Федина присоединилась к команде Порошенко

Политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

К команде Порошенко присоединилась украинская певица и телеведущая, известная как "голос Майдана", София Федина. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто она.

София Федина Facebook

София Федина – певица и телеведущая, активный общественный деятель (член Президиума Всемирной федерации украинских лемковских объединений, политолог-международник. Кандидат политических наук (специализация: международные отношения и дипломатическая служба). Доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. С марта 2014 волонтер АТО/ООС.

София Федина Скриншот из видео

Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2017). Кавалер Ордена имени Княгини Ольги III степени.

Во время событий Революции Достоинства была ведущей львовского Евромайдана.

София Федина Скриншот из видео

Партия "Европейская солидарность" Пресс-служба "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума . В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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