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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Голос Майдана" София Федина присоединилась к команде Порошенко

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Политическая партия "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко объявила список кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019.

К команде Порошенко присоединилась украинская певица и телеведущая, известная как "голос Майдана", София Федина. OBOZREVATEL предлагает узнать, кто она.

София Федина

София Федина

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София Федина – певица и телеведущая, активный общественный деятель (член Президиума Всемирной федерации украинских лемковских объединений, политолог-международник. Кандидат политических наук (специализация: международные отношения и дипломатическая служба). Доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. С марта 2014 волонтер АТО/ООС.

София Федина

София Федина

Скриншот из видео

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Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2017). Кавалер Ордена имени Княгини Ольги III степени.

Во время событий Революции Достоинства была ведущей львовского Евромайдана.

София Федина

София Федина

Скриншот из видео

Партия "Европейская солидарность"

Партия "Европейская солидарность"

Пресс-служба "ЕС"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Пятый президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") 31 мая.

  • Партия также существенно обновила состав центрального совета и президиума. В руководящие органы партии вошли известные общественные активисты, волонтеры, ветераны АТО, журналисты, эксперты. В частности, волонтер, голос львовского Евромайдана, доцент Львовского университета София Федина; ветеран АТО, боец 95-ой отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск Александр Погребинский; первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко; тележурналист Виталий Гайдукевич; основатель группы волонтеров "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

  • 4 июня "Европейская солидарность" официально присоединилась к семье Европейской народной партии. ЕНП – это объединенная общеевропейская политическая партия, объединяющая национальные христианско-демократические и консервативные партии. ЕНП является крупнейшим общеевропейским партийным объединением Европы и после последних выборов в Европарламент сохранила за собой большинство.

  • Порошенко заявил, что его партия "Европейская Солидарность" будет реализовывать на практике принцип равенства мужчин и женщин.

  • Ранее в БПП обсуждали возможность выдвижения лидера политической силы Петра Порошенко на пост премьер-министра Украины.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Софія Федина
Теги
выборы в УкраинеВыборы 2019Партия "Европейская солидарность"
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леня зе
леня зе
походу она уже петина .а не федина. геращенко ау
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