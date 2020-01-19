Флирт Кароль и Балана, нахалка из России и другое: главное из первого выпуска "Голос країни"

19 января на телеканале "1+1" состоялся первый выпуск нового сезона вокального шоу "Голос країни". OBOZREVATEL выбрал самое интересное.

Появление участника "Танців з зірками"

Одним из главных сюрпризов стало появление участника "Танці з зірками" Даниэля Салема. Одессит и ресторатор решил удивить судей песней Владимира Высоцкого "07". На его голос повернулись Тина Кароль и Настя Каменских. Но Салем сразу же сказал, что пойдет в команду первой, вызвав ревнивые взгляды Дана Балана.

Наглая участница из России и яркий ответ Тины Кароль

Еще одной изюминкой стало появление россиянки из Санкт-Петербурга Василисы Старшовой, которая раньше выступала солисткой группы "Ленинград". Она сразу же показала, что крайне уверенна в себе и даже заставила судей читать рэп, чтобы выбрать того, к кому попадет.

Правда, Тина Кароль решила поставить выскочку на место, высмеяв ее в куплетах.

"Тебе нужно петь и больше звука давать, понты откидывать. И мне все равно откуда ты и кто ты, с какой группы ты и какая там нота. Мне важно, чтобы душа твоя петь умела. Делать чудо, оно не кричит, в этом есть нечто особенное. Поэтому, девочка моя, думай, решай, но моя семья про нечто другое. И если ты боец, то тебе ко мне на хлебец".

В итоге та пошла к Дану Балану.

Возвращение звезды "Голос страны-4"

Ольга Мельник участвовала в "Голос країни-4". Тогда ее наставником был российский певец Сергей Лазарев. Построить успешную карьеру певицы после шоу девушке помешала тяжелая травма спины. Поэтому она решила попробовать еще раз.

Пение Ольги тронуло весь зал и Тину Кароль, которая быстро к ней повернулась. Девушка присоединилась к команде звезды.

Флирт Тины Кароль и Дана Балана

Кароль и Балан уже были судьями на "Голосе". Именно тогда между ними разыгрывались телевизионные страсти. Похоже, что в этом сезоне накал в их отношениях достигнет нового уровня. Во всяком случае, Кароль весь выпуск дразнила Балана, а тот периодически бросал на нее то влюбленные, то ревнивые взгляды.

Семейные разговоры Каменских и Потапа

Пара судей предстала в новой ипостаси. Теперь им уже не нужно скрывать свои отношения, поэтому Каменских и Потап отрываются на полную. К примеру, певец и продюсер намекнул, что скоро у них может случиться пополнение в семье.

"У Димы Монатика два прекрасных сына, которые его вдохновляют. Конечно, он наполнен жизнью! Дома дети - кайф! Тина, Веню мы обожаем! Мы с Настей работаем над этим..." - сказал Потап, вызвав бурю аплодисментов в зале.

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