"Голос країни 10": все подробности шестого выпуска шоу

В воскресенье, 23 февраля на канале "1+1" проходит шестой выпуск песенного шоу "Голос країни-10". На этапе слепых прослушиваний молодые исполнители борются между собой за право стать частью команды судей: Dan Balan, Monatik, Тина Кароль, Потап и Настя Каменских.

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Офицер ВСУ покорил Кароль

Василий Процюк занимается организацией концертов в своей воинской части. Именно его сослуживцы настояли на том, чтобы он принял участие в шоу. Мужчина мечтал попасть в команду Кароль и ему это удалось.

Тина Кароль против Монатика

В шоу произошла первая "блокировка". Тина Кароль решила "удалить" из борьбы своего коллегу Дмитрия Монатика. Также к девушке повернулись и Потап с Настей Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и судья "Голоса країни-10" Тина Кароль высмеяла на шоу участницу из России Василису Старшову.

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